Москва17 ноя Вести.Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за ряд экономических преступлений. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.

Изменения затронут незаконную банковскую деятельность, предпринимательство и кредитование, нарушения при банкротстве и госзакупках, мошенничество, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей.

В частности, если сейчас штраф за неправомерные действия при банкротстве составляет от 100 тысяч до 2 миллионов рублей, то после вступления закона в силу – от 250 тысяч до 2,5 миллиона рублей. За преднамеренное банкротство – от 800 тысяч до 2 миллионов рублей. На данный момент штраф – от 200 тысяч до 500 тысяч. За незаконную банковскую деятельность сейчас наказывают на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Размер штрафа увеличится от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. При совершении такого преступления организованной группой штраф может достигать 5 миллионов рублей с лишением свободы на срок до семи лет.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.