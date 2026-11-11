Госдума увеличила сумму долга, при которой нельзя арестовать имущество Госдума повысила порог долга для ареста имущества до 10 тысяч рублей

Москва11 ноя Вести.Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, по которому имущество должника нельзя будет арестовать, если его долг по обязательным платежам меньше 10 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что правительство России внесло документ в июле. Поправки касаются закона "Об исполнительном производстве": сумму взыскания, до которой арест имущества не допускается, предлагается проиндексировать с учетом инфляции. Сейчас арест невозможен при долге менее 3 тысяч рублей, а после индексации планка составит 10 тысяч.

Изменения предлагается внести в закон "Об исполнительном производстве", проиндексировав с учетом инфляции сумму взыскания, до достижения которой не допускается арест имущества… С учетом индексации эта сумма составит 10 тыс. рублей говорится в публикации

Также предлагается увеличить сумму долга, которую пристав может удерживать из зарплаты и других доходов должника. Если сейчас так взыскивают не более 10 тысяч рублей, то после принятия закона можно будет взыскать до 30 тысяч.

Кроме того, законопроект дает приставам право запрещать регистрацию имущества должника. При долге меньше 10 тысяч рублей такой запрет накладывать будет нельзя. Данное изменение связано с постановлением Верховного суда РФ, по которому перечень исполнительных действий в законе не является исчерпывающим, сказано в пояснительной записке.