Депутат Панькина объяснила, кого в России признают нелегальными кредиторами Депутат Панькина рассказала об уголовном наказании для нелегальных кредиторов

Москва4 ноя Вести.Госдума приняла в первом чтении законопроекты, позволяющие возбуждать уголовные дела за нелегальное кредитование в крупном размере без предварительного привлечения к административной ответственности. О том, кого закон считает нелегальным кредитором и зачем потребовались изменения, ИС "Вести" рассказала первый заместитель председателя комитета по уголовному и административному законодательству Ирина Панькина (фракция "Единая Россия").

По словам парламентария, речь идет о предпринимателях и компаниях, выдающих потребительские кредиты без права на соответствующую деятельность.

Здесь очень просто: это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое осуществляет деятельность по предоставлению потребительских кредитов, но не имеет на это права пояснила депутат

Панькина также добавила, что ранее норма позволяла нарушителям фактически уходить от наказания.

Вообще преюдициальная история довольно противоречива: это совершение правонарушения, которое в дальнейшем уже образует уголовный состав в случае его повторности. Здесь и общая превенция: на первом этапе мы даем сигнал о том, что это правонарушение в случае его повтора уже будет образовывать другую степень общественной опасности, то есть составлять уголовную ответственность. И в данном случае она [норма] просто игнорировалась, и правонарушитель уходил от ответственности сообщила Панькина

Депутат привела статистику Минфина РФ, согласно которой в этой сфере было зафиксировано порядка 1 300 административных правонарушений, но случаи уголовной ответственности были единичные.

Мы понимаем, что в данном случае, по сути, ответственность игнорируется. Именно поэтому задумались об эффективности уголовно-правового механизма. И главная цель – снабдить правоохранителей действенным уголовно-правовым инструментарием. А эта сфера очень важная и нужная, и мы прекрасно понимаем, что жизнь многообразна, и наши граждане сталкиваются с совершенно разными жизненными обстоятельствами, где необходимо получение и заемных средств тоже заявила парламентарий

Панькина также сообщила о возможных последствиях для нелегальных кредиторов.

Санкции неизменны: там вполне существенный штраф до миллиона рублей, в том числе и принудительные работы три года, и санкция в виде лишения свободы до трех лет. Это существенная санкция, и мы неоднократно говорим, что за экономическое преступление, экономическое наказание в данном случае это существенный срок лишения свободы, который, по нашему мнению, будет играть и превентивную роль сказала Ирина Панькина

Ранее сообщалось, что количество нелегальных кредиторов, продвигающих свои услуги в интернете, выросло почти в 6 раз в первом полугодии 2026 года.