Число нелегальных кредиторов выросло почти в 6 раз

Количество нелегальных кредиторов в интернете выросло почти в 6 раз Число нелегальных кредиторов выросло почти в 6 раз

Москва9 сен Вести.Количество нелегальных кредиторов, продвигающих свои услуги в интернете, выросло почти в 6 раз в первом полугодии 2026 года, сообщают "Известия" со ссылкой на материалы Банка России.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2026 года число таких нелегальных кредиторов составило 360 штук.

По данным издания, за тот же период годом ранее было выявлено 56 нелегальных кредиторов, распространяющих услуги в интернете.

Доля нелегальных кредиторов в онлайне в первом полугодии 2026-го года выросла с 12% до 36%.

При этом в пресс-службе ЦБ сообщили, что для защиты от нелегальных кредиторов перед заключением договора рекомендуется проверять наличие права на выдачу займа у организации на сайте регулятора. Кроме того, следует поинтересоваться, не включена ли она в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Ранее президент - председатель правления банка Андрей Костин сообщил, что портфель кредитов ВТБ превышает полтора триллиона рублей.