В Госдуме рассказали, что делать, если нет денег на платеж по кредиту Депутат Камнев: при долгах по кредиту следует добиться отсрочки платежа

Москва22 окт Вести.Депутат Госдумы Георгий Камнев рассказал "Газете.ru", что делать при трудностях с кредитом. По его словам, должник по кредиту имеет право требовать у судебных приставов копию постановления о начале исполнительного производства и исполнительный лист.

Кроме того, парламентарий дал совет ни в коем случае не игнорировать повестки в суд. Он рекомендовал приносить судье все документы, объясняющие причины невыплаты кредита – болезни, потеря работы или уменьшение зарплаты.

Судьи обычно дают отсрочку при наличии доказанных уважительных причин и существенно ограничивают величину процентов и штрафов, которые могут наложить на должника указал он

В случае если коллекторы беспокоят должника, выходя за рамки закона – звонят чаще допустимого и по ночам, угрожают, оказывают давление, запугивают близких, следует незамедлительно обратиться в ФССП, прокуратуру и Роспотребнадзор. С сентября этого года банки, микрофинансовые организации и коллекторы обязаны докладывать ФССП о своих действиях по взысканию задолженности.

Ранее стало известно, что коллекторы начали шантажировать должников по кредиту фотографиями, сгенерированными искусственным интеллектом. Так, москвичка, просрочившая платежи, начала получать свои интимные фото, созданные при помощи ИИ.