Коллекторы, чтобы получить деньги с должника, стали пользоваться ИИ

Коллекторы начали шантажировать должников фото, сгенерированными ИИ Коллекторы, чтобы получить деньги с должника, стали пользоваться ИИ

Москва18 окт Вести.Москвичка, имеющая долг по кредитам, начала получать свои интимные фотографии, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, женщина летом просрочила платежи по кредитам и задумалась о банкротстве. В октябре с ней связались люди, представившиеся коллекторами.

Женщине начали ежедневно присылать сгенерированные откровенные фотографии с ее лицом и требовать деньги отмечается в публикации

С осени банки и микрофинансовые организации обязаны передавать в ФССП информацию о работе по взысканию долгов, включая деятельность с привлечением коллекторов.