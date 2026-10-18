Москва18 октВести.Москвичка, имеющая долг по кредитам, начала получать свои интимные фотографии, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Telegram-канал 112.
По его данным, женщина летом просрочила платежи по кредитам и задумалась о банкротстве. В октябре с ней связались люди, представившиеся коллекторами.
Женщине начали ежедневно присылать сгенерированные откровенные фотографии с ее лицом и требовать деньгиотмечается в публикации
С осени банки и микрофинансовые организации обязаны передавать в ФССП информацию о работе по взысканию долгов, включая деятельность с привлечением коллекторов.