Мошенники распространяют в соцсетях ИИ для обработки фотографий МВД: мошенники рекламируют ИИ для редактирования фотографий

Москва23 ноя Вести.Злоумышленники распространяют в соцсети рекламу приложения с искусственным интеллектом (ИИ) для редактирования фотографий, которое ворует данные граждан.

Аферисты рассылают приложение, которое якобы легко позволяет обработать фото, однако, после его установки и перезапуска устройства мошенники получают удаленный доступ к нему и похищают накопления владельца гаджета, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, руководитель Центра правовой поддержки пострадавших от дистанционного мошенничества Евгений Машаров рассказал, что мошенничество с использованием ИИ должно более строго наказываться. Он добавил, что ИИ значительно повышает масштаб и сложность действий аферистов.