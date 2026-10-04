ОП: искусственный интеллект стал мощным инструментом в руках мошенников В ОП предложили считать использование мошенниками ИИ отягчающим обстоятельством

Москва4 окт Вести.Мошенничество с использованием искусственного интеллекта (ИИ) должно наказываться более строго. Такое предложение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, руководитель Центра правовой поддержки пострадавших от дистанционного мошенничества Евгений Машаров.

По его словам, применение ИИ значительно повышает масштаб и сложность мошеннических действий.

В целях повышения эффективности противодействия организованным преступным сообществам, занимающимся дистанционным мошенничеством, предлагаю ввести квалифицирующий признак в виде использования сервисов искусственного интеллекта как отягчающего обстоятельства для подобных категорий преступлений отметил Машаров

Он добавил, что развитие технологий дает злоумышленникам новые и более изощренные инструменты для мошенничества. Так, схемы обмана граждан дистанционными мошенниками стали меняться с периодичностью раз в неделю.

Машаров подчеркнул, используя новые технологии, мошенники обманывают россиян даже в защищенной цифровой среде, поскольку алгоритмы ИИ позволяют обходить системы защиты.