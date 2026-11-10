Эксперт об атаках кибермошенников: схемы меняются, суть остается Эксперт Гончаров: основа кибермошенничества остается неизменной

Москва10 ноя Вести.Кибермошенничество, несмотря на разнообразие схем и форм, остается практически неизменным в своей основе. Об этом ИС "Вести" рассказал директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Николай Гончаров.

Кибермошенничество становится все более разнообразным по форме, но его основа практически не меняется. Преступники используют доверие, невнимательность, страх или эмоциональную привязанность человека заметил он

При этом современные технологии, а именно технологии искусственного интеллекта, способствуют тому, что атаки масштабируются.

Технологии искусственного интеллекта помогают создавать убедительные тексты, изображения, голоса. А автоматизированные инструменты одновременно взаимодействуют с большим количеством жертв. И важно понимать, что для карт персональных данных злоумышленникам не обязательно взламывать сложную информационную систему, защиту банковских сервисов. Иногда достаточно воспользоваться невнимательностью человека в обычной повседневной ситуации отметил Гончаров

Потому, предупредил эксперт, гражданам необходимо придерживаться базовой кибербезопасности - не передавать коды подтверждения, не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев, не принимать финансовые решения под давлением.