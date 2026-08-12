Калмыков: мошенники чаще всего обманывают образованных людей 25-45 лет Эксперт Калмыков рассказал, кто чаще всего становится жертвой мошенников

Москва12 авг Вести.Мошенники чаще обманывают умных и образованных людей в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Кибердома Сергей Калмыков.

По его словам, жертвы мошенников обладают высоким уровнем доверия, поэтому их так легко обмануть.

Чаще всего первичный вход в любую технологичную, сложную инфраструктуру, он через человека происходит. Это проще, часто дешевле – взрослые, образованные, умные, технологически подкованные люди возраста 25-45 лет, те самые, которые в пакетах выносят деньги и отдают незнакомым людям на улице. Технологии очень плотно с социальной инженерией взаимодействуют, потому что все-таки человек – это существо нетехнологичное, аналоговое. И наш мозг, он привык к реальному миру. Из-за того, что люди традиционно с высоким уровнем доверия относятся к государственным сервисам, в том числе цифровым, к Госуслугам, к личному кабинету налоговой, к банковским приложениям, вот они часто теряют бдительность, и, конечно, злоумышленники этим пользуются отметил Калмыков

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что в борьбе с кибермошенниками нужно реагировать оперативнее. По его словам, до 2035 года такие механизмы должны быть созданы и применяться на практике.