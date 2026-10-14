Мошенники могут использовать аккаунты умерших людей для обмана их близких Эксперт Силаев предупредил об опасности оставленных в соцсетях аккаунтов умерших

Москва14 окт Вести.Мошенники могут использовать активные аккаунты умерших людей для рассылки вредоносных ссылок и реализации схем социальной инженерии, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT.

Эксперт отметил, что злоумышленники получают доступ к личным данным, фотографиям, истории публикаций и контактам покойного. Кроме того, современные технологии генеративного искусственного интеллекта позволяют использовать оставшиеся в сети фото, видео и записи голоса для создания дипфейков, а открытая информация помогает точнее настраивать мошеннические атаки на окружение человека.

Чтобы обезопасить данные, специалист порекомендовал родственникам удалять такие страницы, переводить их в памятный статус или ограничивать к ним доступ.