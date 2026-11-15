В МВД объяснили, как мошенники применяют ИИ для обмана граждан МВД: мошенники создают дипфейки с помощью ИИ для обмана россиян

Москва15 ноя Вести.Аферисты используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) для создания дипфейков, имитации голоса и подмены видеоизображения, с помощью которых затем похищают деньги у россиян.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД, отмечая, что преступления с применением ИИ становятся одним из наиболее актуальных направлений. Особенно опасно, когда такие технологии применяют, чтобы обмануть системы распознавания личности и биометрии.

В МВД напомнили, что голос и изображение в интернете больше не гарантируют подлинность собеседника. Если вам поступает странная просьба – перепроверьте личность человека по независимому каналу связи, чтобы убедиться, что это действительно он, порекомендовали в ведомстве.

Ранее стало известно, что злоумышленники выдают вредоносные программы за бесплатные ИИ-сервисы для подбора стрижек, причесок и макияжа. Они рекламируют подобные программы в Сети. После установки приложения аферисты получают удаленный доступ к телефону и могут украсть деньги.