"Известия": в РФ стало почти в 11 раз больше случаев создания цифровых дипфейков

В России растет количество мошенничеств с использованием цифровых дипфейков "Известия": в РФ стало почти в 11 раз больше случаев создания цифровых дипфейков

Москва16 окт Вести.Число уникальных дипфейков в России за последние 2,5 года выросло в 10,7 раз и к началу осени 2026 года их количество постепенно приближается к 1 тысяче, пишет газета "Известия".

Злоумышленники активнее используют фальшивые видео и голоса для распространения ложных сведений и совершения мошеннических действий, говорится в материале.

По итогам 2024 года в России выявили 84 уникальных дипфейка, в 2025-м их число выросло до 627, а к сентябрю 2026-го достигло примерно 900 приводит издание слова гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова

Он подчеркнул, что каждый такой дипфейк используется неоднократно, что приводит к десяткам тысяч атак в год.

По мнению опрошенных газетой экспертов, рост числа дипфейков обусловлен доступностью нейросетевых инструментов: поддельное видео легко сделать через обычное приложение или онлайн-сервис, а для имитации голоса достаточно аудиозаписи длиной от трех до 30 секунд.

При этом от действий мошенников страдают не только известные люди, но и граждане: их фото и видео могут быть использованы для создания интимного контента без согласия, а также для шантажа и вымогательства.

Для защиты от таких атак специалисты посоветовали ограничивать доступ к личным фотографиям и видеозаписям, применять двухфакторную аутентификацию и уникальные пароли, договориться с близкими о кодовых словах для проверки личности.

Если фальшивка уже опубликована в сети, то следует сохранить доказательства и обратиться к администрации платформы, разместившей данные.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фейки в блогосфере о помощи группе "Рыбаря" были сделаны по методичке иноагентских ресурсов.