У мошенников популярна схема шантажа россиян с помощью интимных дипфейков Т-Банк: у мошенников популярна схема шантажа с помощью интимных дипфейков

Москва12 ноя Вести.Мошенники вместо обмана все чаще используют запугивание и откровенный шантаж, с июня число таких попыток выросло на 56% по всей России. Об этом сообщили в Т-Банке.

По данным кредитной организации, мошенники угрожают распространить компрометирующие фотографии или сфабрикованные материалы, требуя деньги за молчание. Обычно первоначальная сумма выкупа составляет от 20 до 30 тысяч рублей, однако после получения денег вымогательство продолжается. В отдельных случаях жертвы теряют сотни тысяч рублей.

Как рассказали в банке, одной из распространенных схем стало создание интимных дипфейков на основе фотографий из социальных сетей.

Мошенники скачивают фотографии человека из соцсетей, с помощью нейросетей создают на их основе обнаженные снимки и угрожают опубликовать сгенерированный контент на разных сайтах или отправить родственникам жертвы говорится в сообщении

Кроме того, злоумышленники создают фейковые анкеты на сайтах знакомств, выманивают откровенные снимки у пользователя, а затем угрожают отправить эти кадры родственникам и знакомым жертвы.

Иногда мошенники представляются сотрудниками полиции и заявляют мужчине, что его собеседница - несовершеннолетняя, после чего требуют деньги за прекращение вымышленного уголовного дела.

В Т-Банке также сообщили, что сумма средств, которые удалось сохранить благодаря защите от подобных атак, превысила 76 млн рублей.

Специалисты рекомендуют не переводить деньги вымогателям, предупредить близких о возможном распространении компрометирующих материалов и прекратить общение с мошенниками.

Ранее в Т-Банке сообщали, что мошенники начали убеждать россиян в прослушке телефона и заставлять отдавать все сбережения.