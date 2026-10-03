Москва3 окт Вести.МВД России предупредило о новой схеме удаленного обмана: аферисты распространяют поддельную программу для поиска по изображению, с ее помощью добывают личные сведения граждан и похищают их накопления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Схема выглядит так: человек, которому нужен сервис для поиска по картинке, находит в сети подделку и загружает ее на телефон. Вместе с программой на устройство проникает вредоносный код, он предлагает перезагрузить аппарат, а затем от лица банка уведомляет о выявленных вирусах. Чтобы "решить проблему", владельцу предлагают назвать кодовое слово и открыть доступ к устройству.

Обманутый пользователь следует этим указаниям, после чего мошенники, получив доступ к мобильному банку, перечисляют его средства на свои счета.

В МВД призывают не скачивать неизвестные приложения из неустановленных источников и не предоставлять доступ к ним посторонним, кем бы они ни представлялись.

Ранее сообщалось, что в Google Play появились мошеннические приложения, выдающие себя за Ozon Банк.