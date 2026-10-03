Мошенники начали красть данные людей через фейковые приложения поиска по фото Аферисты придумали новую схему с фейковыми приложениями поиска по картинке

Москва3 окт Вести.Мошенники начали использовать для обмана схему с фейковыми приложениями поиска по фото. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, аферисты распространяют в сети приложение, которое якобы выполняет функцию поиска по картинке. На деле же оно позволяем выманить персональные данные жертвы, чтобы потом похитить ее накопления.

Пользователи, которым нужна программа для поиска по фото, находят это фейковое приложение и скачивают его. В этот момент на устройство устанавливается вредоносное программное обеспечение. Оно требует перезагрузки телефона, а затем сообщает от лица банка о выявлении вируса. Для устранения проблемы владельцу предлагают ввести кодовое слово и разрешить доступ к устройству.

Когда жертва выполняет эти действия, мошенники получают доступ к мобильному банку и переводят деньги на свои счета.