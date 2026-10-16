Москва16 октВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала распространение в блогосфере ложной информации о том, что российские дипломаты помогали команде Telegram-канала "Рыбарь".
По словам дипломата, эти фейки были написаны по методичке ресурсов, признанных иностранными агентами.
Оболгать работу российских дипломатов по оказанию помощи задержанным в Черногории российским гражданам из группы Михаила Звинчука — с этой целью на днях в блогосферу была заброшена очередная деза. Точка входа — иноагентские ресурсы. Затем понеслось. С каждым разом фейки все топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, "копипасту". Совпадение текстов местами стопроцентноенаписала Захарова в Telegram-канале, приложив скриншоты этих сообщений.
Она также добавила, что к распространению агитки неожиданно подключились и члены Союза писателей России.
Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза списателейвысказалась дипломат
9 октября в черногорском городе Рисан были задержаны Звинчук, в отношении которого введены британские санкции, его супруга Валерия и трое их коллег. Они находились в республике на законных основаниях и не нарушали местного законодательства.
По информации местных СМИ, черногорские спецслужбы получили уведомление о приезде команды "Рыбаря" и в течение нескольких дней следили за их перемещениями.
Позднее Агентство национальной безопасности Черногории и Управление полиции республики объявили, что Звинчук и четверо сопровождавших его лиц представляют угрозу национальной безопасности, и приняли решение об их выдворении.
11 октября Звинчук с командой вернулись в Россию. Основатель "Рыбаря" впоследствии рассказал, что Мария Захарова координировала работу посольств в Черногории и Сербии, чтобы обеспечить возвращение россиян на родину.