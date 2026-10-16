Захарова: фейки в блогосфере о помощи "Рыбарю" написали по методичке Захарова: фейки о помощи группе "Рыбаря" сделаны по методичке

Москва16 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала распространение в блогосфере ложной информации о том, что российские дипломаты помогали команде Telegram-канала "Рыбарь".

По словам дипломата, эти фейки были написаны по методичке ресурсов, признанных иностранными агентами.

Оболгать работу российских дипломатов по оказанию помощи задержанным в Черногории российским гражданам из группы Михаила Звинчука — с этой целью на днях в блогосферу была заброшена очередная деза. Точка входа — иноагентские ресурсы. Затем понеслось. С каждым разом фейки все топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, "копипасту". Совпадение текстов местами стопроцентное написала Захарова в Telegram-канале, приложив скриншоты этих сообщений.

Она также добавила, что к распространению агитки неожиданно подключились и члены Союза писателей России.

Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза списателей высказалась дипломат

9 октября в черногорском городе Рисан были задержаны Звинчук, в отношении которого введены британские санкции, его супруга Валерия и трое их коллег. Они находились в республике на законных основаниях и не нарушали местного законодательства.

По информации местных СМИ, черногорские спецслужбы получили уведомление о приезде команды "Рыбаря" и в течение нескольких дней следили за их перемещениями.

Позднее Агентство национальной безопасности Черногории и Управление полиции республики объявили, что Звинчук и четверо сопровождавших его лиц представляют угрозу национальной безопасности, и приняли решение об их выдворении.

11 октября Звинчук с командой вернулись в Россию. Основатель "Рыбаря" впоследствии рассказал, что Мария Захарова координировала работу посольств в Черногории и Сербии, чтобы обеспечить возвращение россиян на родину.