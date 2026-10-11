Москва11 октВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова координировала работу посольств в Черногории и Сербии для возвращения в РФ задержанных участников проекта "Рыбарь". Об этом сообщил основатель проекта Михаил Звинчук, его слова приводит RT.
Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в пятницу в городе Рисан в Черногории.
Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии. И в целом посольские ребята знали о нашей ситуации еще с девяти утраотметил основатель проекта
О возвращении Звинчука вместе с его командой в Россию после задержания в Черногории стало известно ранее в воскресенье. Рейс совершил посадку в Москве примерно в 02.05 мск.