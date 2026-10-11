Звинчук рассказал о роли Захаровой в возвращении команды "Рыбаря" Звинчук: Захарова сыграла ключевую роль в освобождении команды "Рыбаря"

Москва11 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова координировала работу посольств в Черногории и Сербии для возвращения в РФ задержанных участников проекта "Рыбарь". Об этом сообщил основатель проекта Михаил Звинчук, его слова приводит RT.

Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в пятницу в городе Рисан в Черногории.

Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии. И в целом посольские ребята знали о нашей ситуации еще с девяти утра отметил основатель проекта

О возвращении Звинчука вместе с его командой в Россию после задержания в Черногории стало известно ранее в воскресенье. Рейс совершил посадку в Москве примерно в 02.05 мск.