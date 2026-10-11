Владелец проекта "Рыбарь" вернулся в Россию после задержания в Черногории

Основатель Telegram-канала "Рыбарь" Звинчук вернулся в Россию Владелец проекта "Рыбарь" вернулся в Россию после задержания в Черногории

Москва11 окт Вести.Владелец Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук вместе со своей командой возвратился в Россию после задержания в Черногории, сообщило РИА Новости.

Выполнявший рейс из Белграда самолет Air Serbia, на борту которого находились россияне, совершил посадку в Москве примерно в 02.05 мск.

В пятницу, 9 октября, в городе Рисан были задержаны Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что задержанных освободили.

Управление полиции Черногории объявило о выдворении команды "Рыбаря" из республики после "криминалистических, оперативных и разведывательных действий".

По словам Звинчука, задержание последовало после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре.

Ранее в интервью ИС "Вести" Звинчук рассказал, что власти Черногории интересовались у него и членов его команды, не вербуют ли они россиян на СВО.