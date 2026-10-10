Москва10 окт Вести.Власти Черногории интересовались у основателя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука и его команды, не вербуют ли они россиян на СВО. Об этом Звинчук рассказал в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что им не объясняли абсолютно ничего, а также изъяли всю технику. Звинчук добавил, что спустя время их поставили перед фактом, что всех высылают из страны.

Для начала спрашивали, вербуем ли мы россиян на СВО. То есть это первое было обвинение. Когда я задал логичный вопрос, что, наверное, человек, у которого есть своя страница на "Википедии", не будет таким заниматься по приезде в другую страну. И в целом на этом все. То есть нас ничего не объясняли, нам ничего не говорили абсолютно. Восемь часов просто мурыжили, изъяли всю технику. На вопрос, когда и как отдадите? "Не знаю. Спросите в посольстве". При этом уже под конец нас просто поставили перед фактом, что депортируют рассказал Звинчук

Ранее посол РФ в Черногории пообещал Звинчуку помочь в возвращении техники. Дипломат заявил о готовности сделать все необходимое для содействия по этому вопросу.