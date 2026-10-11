Звинчук: полицейские в Черногории не понимали, что делать с командой "Рыбаря"

Звинчук рассказал, как полицейские в Черногории допрашивали команду "Рыбаря" Звинчук: полицейские в Черногории не понимали, что делать с командой "Рыбаря"

Москва11 окт Вести.Сотрудники полиции Черногории не понимали, какие действия предпринимать в отношении задержанных членов команды Telegram-канала "Рыбарь". Об этом владелец канала Михаил Звинчук рассказал в комментарии Ruptly.

По словам Звинчука, которые приводятся на сайте RT, его команду разделили на шесть частей, после чего каждого задержанного допрашивал отдельный следователь. Сам он, как отметил владелец "Рыбаря", смог найти общий язык с одним из полицейских, с которым обсуждал ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа.

Моя команда была разведена по шести разным углам, с каждым беседовал отдельный следователь. Мне повезло: мне попался классный парень-мусульманин. Мы с ним разговаривали про Израиль и геноцид в Газе на одной волне – и все было хорошо. И он сам признавал, что ему вообще не нравится то, что происходит рассказал Звинчук

Остальных членов команды, по словам Звинчука, расспрашивали о возможной причастности к шпионажу. При этом, как утверждает владелец канала, задержанным не объясняли, какие именно обвинения им предъявляют.

9 октября в черногорском городе Рисан задержали Михаила Звинчука, его супругу Валерию и троих коллег. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об освобождении задержанных. Полиция Черногории объявила о выдворении команды "Рыбаря" из страны. По словам Звинчука, задержанию предшествовала подача официального запроса на съемку в Цетинском монастыре.