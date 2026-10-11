Москва11 окт Вести.Задержание владельца Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука в Черногории стало сигналом о том, что пребывание россиян в республике может быть небезопасным. Об этом посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в интервью для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам дипломата, произошедшее свидетельствует о том, что в Черногории россиянин может столкнуться с задержанием под надуманным предлогом, а его права и безопасность не будут должным образом защищены местными властями.

То, что произошло с Звинчуком, – это, скажем так, крайне негативный, неприятный звоночек. Который дает сигнал о том, что на территории этой страны россиянам быть небезопасно заявил Мирошник

Он отметил, что причины задержания Звинчука до конца не ясны, и, по его словам, необходимо разобраться, было ли произошедшее связано с журналистской деятельностью владельца "Рыбаря", темой православия в Черногории или самим фактом его пребывания в стране. Дипломат также выразил опасение, что местные власти могут действовать в интересах других государств, которые хотят оказать давление на российских граждан.

В данном случае речь идет о том, что права этого человека, его иммунитет не защищены на территории этой страны, и правительство этой страны действовать в защиту этого человека не собирается подчеркнул он

По словам Мирошника, российское посольство подключилось к разбору ситуации, развитие которой могло привести к длительному удержанию задержанных и серьезному политическому напряжению между двумя государствами. Дипломат добавил, что произошедшее должно заставить россиян задуматься о рисках поездок в Черногорию.

В пятницу, 9 октября, в городе Рисан задержали Михаила Звинчука, его супругу Валерию и троих коллег. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об их освобождении. Полиция Черногории объявила о выдворении команды "Рыбаря" из страны после проведения "криминалистических, оперативных и разведывательных действий". По словам Звинчука, задержание произошло после подачи официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре.