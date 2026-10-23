Посол РФ: не берусь судить о связях Черногории с Западом в случае с "Рыбарем"

Посол РФ не стал судить о контактах Подгорицы с Западом в ситуации с "Рыбарем" Посол РФ: не берусь судить о связях Черногории с Западом в случае с "Рыбарем"

Москва23 окт Вести.Посол России в Черногории Александр Лукашик воздержался от оценки возможных контактов спецслужб Черногории со странами Запада в связи с ситуацией вокруг команды Telegram-канала "Рыбарь" и руководителя этого проекта Михаила Звинчука.

Я уже давал комментарии российским СМИ по этому сюжету. К сказанному, пожалуй, можно добавить, что посольство и впредь будет использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для защиты прав и интересов российских граждан. О плотности взаимодействия западных и черногорских спецслужб судить не берусь заявил глава дипмиссии в интервью ТАСС

9 октября 2026 года в черногорском городе Рисан были задержаны Михаил Звинчук, в отношении которого введены британские санкции, его супруга Валерия и трое их коллег. Они находились в республике на законных основаниях и не нарушали местного законодательства.

По информации местных СМИ, черногорские спецслужбы получили уведомление о приезде команды "Рыбаря" и в течение нескольких дней следили за их перемещениями.

Позднее Агентство национальной безопасности Черногории и Управление полиции республики объявили, что Звинчук и четверо сопровождавших его лиц представляют угрозу национальной безопасности, и приняли решение об их выдворении.

11 октября Звинчук с командой вернулись в Россию. Основатель "Рыбаря" впоследствии рассказал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова координировала работу посольств в Черногории и Сербии, чтобы обеспечить возвращение россиян на родину.

Ранее Лукашик предупредил россиян о риске задержаний в Черногории и высылки из этой страны.