Москва11 окт Вести.Команда Telegram-канала "Рыбарь" стала расцениваться в Черногории как "угроза национальной безопасности" после того, как сотрудники попытались затронуть тему церковного раскола в стране, заявил основатель канала Михаил Звинчук в комментарии для Ruptly.

Звинчук поделился, что в момент въезда погранслужба не проявила к нему какого-либо интереса "как к личности".

Проходит полтора дня, мы спокойно работаем... и решаем официально связаться с Сербской православной церковью в Цетине, и на следующее утро нас принимают. То есть как только мы начали пытаться затрагивать такую чувствительную тему, как церковный раскол - и то с культурной точки зрения, - мы стали "угрозой национальной безопасности" приводит его слова RT

Ранее Звинчук рассказывал, что целью его поездки в Черногорию были съемки документального сериала, затрагивающего в том числе такие темы, как русофилию и церковь.

Звинчук с коллегами был задержан в черногорском Рисане в пятницу, 9 октября. После проведения оперативных действий властями Черногории было принято решение об их выдворении из страны. В РФ они вернулись сегодня утром.