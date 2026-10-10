Звинчук раскрыл, что собирался снимать в Черногории Звинчук рассказал, что планировал снимать в Черногории

Москва10 окт Вести.Команда проекта "Рыбарь" ехала в Черногорию с легальной целью – на съемки документального сериала. Об этом основатель проекта Михаил Звинчук рассказал ИС "Вести".

Он добавил, что сериал должен был рассказывать о русофилии и церкви.

Мы поехали с полностью легальной целью. Мы успели снять и в Сербии, и в Боснии и Герцеговине сразу три сериала документальных. Первый посвящен здравому смыслу в Европе, шестисерийный. Второй сериал про австро-венгерское наследие. Ну и третий - вот как раз про церковь и про русофилию. Снимая про русофилию, мы оказались приняты [полицией] и высланы заявил Звинчук

Ранее Звинчук раскрыл детали своего задержания. По его словам, черногорские власти интересовались, не занимается ли он вербовкой россиян на СВО.