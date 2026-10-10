Москва10 октВести.Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук и его команда действительно собирались проводить съемки в Цетинском монастыре в Черногории. Это подтвердила Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви, где получили запрос от россиян на съемки. Об этом пишет газета Vijesti.
Освобожденный после задержания в Черногории Звинчук также заявлял, что целью поездки были съемки Цетинского монастыря.
Поскольку запрос на проведение съемок поступил накануне запланированного визита в монастырь уже после окончания рабочего дня, мы даже не успели его рассмотреть. На следующий день из СМИ мы узнали, что люди, обратившиеся к нам с этой просьбой, были задержаны полициейпрокомментировал ситуацию представитель митрополии
Во время задержания правоохранительные органы Черногории изъяли у россиян все съемочное оборудование. Посол РФ в стране Александр Лукашик пообещал, что дипломаты будут добиваться возврата имущества команде "Рыбаря".