Черногорско-Приморская митрополия получала запрос на съемку от "Рыбаря" Митрополия в Черногории подтвердила, что "Рыбарь" планировал съемки в монастыре

Москва10 окт Вести.Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук и его команда действительно собирались проводить съемки в Цетинском монастыре в Черногории. Это подтвердила Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви, где получили запрос от россиян на съемки. Об этом пишет газета Vijesti.

Освобожденный после задержания в Черногории Звинчук также заявлял, что целью поездки были съемки Цетинского монастыря.

Поскольку запрос на проведение съемок поступил накануне запланированного визита в монастырь уже после окончания рабочего дня, мы даже не успели его рассмотреть. На следующий день из СМИ мы узнали, что люди, обратившиеся к нам с этой просьбой, были задержаны полицией прокомментировал ситуацию представитель митрополии

Во время задержания правоохранительные органы Черногории изъяли у россиян все съемочное оборудование. Посол РФ в стране Александр Лукашик пообещал, что дипломаты будут добиваться возврата имущества команде "Рыбаря".