Посол РФ в Черногории выразил готовность помочь Звинчуку в возврате техники Посол РФ в Черногории посодействует в возвращении оборудования Звинчуку

Москва10 окт Вести.Посол РФ в Черногории Александр Лукашик пообещал помочь основателю проекта "Рыбарь" Михаилу Звинчуку вернуть профессиональное оборудование, изъятое у него черногорскими властями. Об этом дипломат сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Дарье Григоровой.

По словам Михаила Звинчука, возврат оборудования по истечении 90-дневного срока возможен при официальном взаимодействии с дипломатическим представительством. Посол Российской Федерации в Черногории Александр Лукашик подтвердил готовность оказать необходимое содействие в данном вопросе.

Да, только дайте знать сказал посол Лукашик

Ранее сообщалось, что основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук и его супруга Валерия находятся в здании аэропорта в Подгорице, откуда они вылетят в Белград, а оттуда в РФ.