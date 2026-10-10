Автор проекта "Рыбарь" Звинчук и его спутники прилетели в Сербию из Черногории

Основатель проекта "Рыбарь" Звинчук и его спутники прибыли в Белград Автор проекта "Рыбарь" Звинчук и его спутники прилетели в Сербию из Черногории

Москва10 окт Вести.Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук и его спутники прибыли в аэропорт столицы Сербии после выдворения из Черногории.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС, уточнив, что российские граждане уже вышли из зоны прилета аэропорта Белграда.

Ранее стало известно, что власти Черногории приняли решение выдворить основателя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука и его коллег из страны.

После этого появились кадры отъезда Звинчука из Черногории.

Посол РФ в Черногории Александр Лукашик пообещал помочь Звинчуку вернуть профессиональное оборудование, изъятое у него черногорскими властями.