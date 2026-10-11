Звинчук не намерен отказываться от зарубежных поездок Звинчук: отказываться от зарубежных поездок я не намерен

Москва11 окт Вести.Владелец Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук заявил, что он и его команда не будут отказываться от зарубежных поездок. Об этом он сообщил в беседе с Ruptly после происшествия в Черногории.

Учитывая, что у меня большая часть работы завязана как раз-таки на зарубежку, в отличие от огромного количества других военных обозревателей, нет, отказываться я не намерен отметил Звинчук

По его словам, которые приводятся на сайте RT, в Черногории его команда находилась в рабочей командировке, где занималась съемкой серии документальных фильмов. Основной задачей было успеть побывать в стране до того, как она введет визы, добавил Звинчук.

Ранее основатель проекта "Рыбарь" заявил, что власти Черногории интересовались у него и его команды, не вербуют ли они россиян на СВО.