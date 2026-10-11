Москва11 окт Вести.При задержании команды проекта "Рыбарь" черногорские силовики нарушили процедуру допроса. Об этом РИА Новости рассказал основатель telegram-канала Михаил Звинчук.

Он отметил, что юридическая поддержка со стороны Черногории также не была оказана.

Проблема в том, что были нарушены абсолютно все процедуры. Не было сопровождения на русском языке. Документы мы подписывали, а нам их никто не переводил. сказал Звинчук

Задержание команды проекта "Рыбарь" произошло после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что дипломаты РФ намерены защищать права задержанных. В скором времени Звинчук вместе командой проекта "Рыбарь" вернулись в Россию.