Посол РФ в Черногории рассказал о рисках пребывания в республике для россиян ТАСС: Посол РФ предупредил о рисках задержаний и высылки россиян из Черногории

Москва23 окт Вести.Российских граждан в Черногории могут высылать и задерживать без объяснения причин. Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол в стране Александр Лукашик.

Поскольку черногорцы привели или приводят свое внутреннее законодательство в соответствие с еэсовскими регламентами и правилами (…) от высылок или задержаний без объяснения причин никто не застрахован отметил Лукашик

Он также подчеркнул, что проживающие в Черногории соотечественники жалуются на излишнюю придирчивость и даже произвол местных властей. Это касается в том числе оформления документов, трудоустройства и открытия банковских счетов.

Впрочем, отдельные инциденты такого рода вряд ли позволяют сделать однозначный вывод о целенаправленной и систематической дискриминации резюмировал посол

Ранее в Черногории задержали основателя telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука и его команду. Власти страны заявили, что россияне стали "угрозой национальной безопасности" после того, как попытались затронуть тему церковного раскола. Сам владелец канала сообщил, что целью его поездки в республику были съемки документального сериала, который касался бы в том числе таких тем, как русофилия и церковь.