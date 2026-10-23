Москва23 октВести.Российских граждан в Черногории могут высылать и задерживать без объяснения причин. Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол в стране Александр Лукашик.
Поскольку черногорцы привели или приводят свое внутреннее законодательство в соответствие с еэсовскими регламентами и правилами (…) от высылок или задержаний без объяснения причин никто не застрахованотметил Лукашик
Он также подчеркнул, что проживающие в Черногории соотечественники жалуются на излишнюю придирчивость и даже произвол местных властей. Это касается в том числе оформления документов, трудоустройства и открытия банковских счетов.
Впрочем, отдельные инциденты такого рода вряд ли позволяют сделать однозначный вывод о целенаправленной и систематической дискриминациирезюмировал посол
Ранее в Черногории задержали основателя telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука и его команду. Власти страны заявили, что россияне стали "угрозой национальной безопасности" после того, как попытались затронуть тему церковного раскола. Сам владелец канала сообщил, что целью его поездки в республику были съемки документального сериала, который касался бы в том числе таких тем, как русофилия и церковь.