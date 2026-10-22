Посол Лукашик сообщил о рисках для владельцев недвижимости в Черногории

Посол РФ предупредил о рисках для владельцев недвижимости в Черногории Посол Лукашик сообщил о рисках для владельцев недвижимости в Черногории

Москва22 окт Вести.Посол России в Подгорице Александр Лукашик рассказал о рисках, с которыми могут столкнуться россияне, владеющие недвижимостью в Черногории, на фоне сближения этой страны с Брюсселем.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что стоит ожидать увеличения налогов на недвижимость.

Что касается возможных угроз находящейся в собственности российских граждан недвижимости, то, как представляется, на фоне сближения Подгорицы с Евросоюзом многое здесь будет зависеть от того, какую позицию займет Брюссель сказал Лукашик

Он также отметил, что отношения России и Черногории переживают беспрецедентный кризис. При этом Москва предлагает идти по пути нормализации.