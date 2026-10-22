Москва22 октВести.Посол России в Подгорице Александр Лукашик рассказал о рисках, с которыми могут столкнуться россияне, владеющие недвижимостью в Черногории, на фоне сближения этой страны с Брюсселем.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что стоит ожидать увеличения налогов на недвижимость.
Что касается возможных угроз находящейся в собственности российских граждан недвижимости, то, как представляется, на фоне сближения Подгорицы с Евросоюзом многое здесь будет зависеть от того, какую позицию займет Брюссельсказал Лукашик
Он также отметил, что отношения России и Черногории переживают беспрецедентный кризис. При этом Москва предлагает идти по пути нормализации.