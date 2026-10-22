Москва22 октВести.Обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Черногорией можно лишь после отказа Подгорицы от антироссийских санкций, заявил посол России в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС.
Запрос на такое авиасообщение есть, уточнил посол.
К данной теме можно вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограниченийприводит ТАСС слова Лукашика
Посол отметил, что отношения между Москвой и Подгорицей переживают глубокий кризис, при этом Россия предлагает идти по пути нормализации двусторонних связей.