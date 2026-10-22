Лукашик назвал условие для возобновления прямого авиасообщения с Черногорией

Посол России назвал условие возобновления прямого авиасообщения с Черногорией Лукашик назвал условие для возобновления прямого авиасообщения с Черногорией

Москва22 окт Вести.Обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Черногорией можно лишь после отказа Подгорицы от антироссийских санкций, заявил посол России в Черногории Александр Лукашик в интервью ТАСС.

Запрос на такое авиасообщение есть, уточнил посол.

К данной теме можно вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограничений приводит ТАСС слова Лукашика

Посол отметил, что отношения между Москвой и Подгорицей переживают глубокий кризис, при этом Россия предлагает идти по пути нормализации двусторонних связей.