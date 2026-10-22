Россиян предупредили о мошенниках, подделывающих голоса учителей с помощью ИИ МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными голосами учителей

Москва22 окт Вести.Мошенники при помощи искусственного интеллекта подделывают голоса педагогов и обманывают родителей учеников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Согласно документам, злоумышленники стали чаще использовать возможности нейросетей. Так, они, применяя ИИ, подделывают голоса преподавателей, после чего под предлогом "срочной проблемы" просят деньги и выманивают коды из СМС-сообщений у родственников учеников.

Наибольшую опасность в этой ситуации представляет почти полная идентичность голосов звонящего и настоящего учителя, предостерегли в МВД.

Россиянам рекомендуют не выполнять просьбу звонящего сразу. Следует прервать звонок самому и позвонить классному руководителю или учителю, чьим именем представился собеседник. Кроме того, можно задать вопрос, обращались ли к родителям других учеников с такими просьбами.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новый метод получения доступа к счетам, запугивая пользователей банковских карт их блокировкой в банкоматах.