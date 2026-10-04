Москва4 октВести.Злоумышленники начали совершать более персонализированные атаки на россиян, изучая социальные сети и интересы жертв. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.
Отмечается, что мошенники предлагают жертве не абстрактную историю, а легенду, которая будто связана с ее жизнью.
Преступники стали лучше персонализировать атаки. Они изучают социальные сети, профессию, интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки человеказаявили в пресс-центре
Ранее в МВД сообщили, что аферисты начали использовать для обмана схему с фейковыми приложениями поиска по фото. Уточнялось, что злоумышленники распространяют в сети приложение, которое якобы выполняет функцию поиска по картинке. На самом деле программа выманивает персональные данные жертв, чтобы затем похитить их накопления.