Москва23 ноя Вести.Телефонные и интернет-мошенники используют тему самозапрета на кредиты в своих схемах. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Злоумышленники звонят или пишут людям, предлагая помочь подключить, проверить или снять самозапрет. Если человек соглашается и называет или вводит на фишинговом сайте свои персональные данные, они попадают к аферистам.

Мошенники используют доверие людей к госпорталу и рассчитывают на то, что человек, зная о существовании самозапрета, охотно назовет код из СМС, чтобы защитить свои финансы. Сообщая код, вы не устанавливаете запрет, а подтверждаете действие, которое задумал злоумышленник, и добровольно отдаете ему доступ ко всем своим документам и банковским счетам заявила руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина

При этом мошенники могут заявить, что самозапрет якобы оформлен с ошибкой или что его нужно срочно снять по каким-то причинам. Все это – обман, при любом предложении установить, проверить или снять самозапрет нужно сразу прекратить разговор. Ни в коем случае нельзя переходить по присланным ссылками, называть коды из СМС, перезванивать по номерам из сообщений.