Москва1 нояВести.Тем, кто оказался должником из-за действий мошенников, нужно через суд добиться приостановки исполнительного производства. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.
Он пояснил: если на человека без его ведома оформили кредит, а затем предъявили судебный приказ о взыскании долга перед банком, он может подать в суд заявление с требованием отменить этот приказ.
Если должник стал жертвой мошенников, например, на него без его ведома оформили кредит и предъявили судебный приказ [о взыскании долга перед банком], то он может обратиться в суд с заявлением об отмене этого приказацитирует слова Дмитрия Аристова агентство ТАСС
Отмечается, что обстоятельства разбираются уже в рамках судебного процесса, и на это время взыскание приостанавливают.