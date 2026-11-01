Попавшим в должники из-за мошенников посоветовали идти в суд Глава ФССП: долг из-за мошенников можно оспорить через суд

Москва1 ноя Вести.Тем, кто оказался должником из-за действий мошенников, нужно через суд добиться приостановки исполнительного производства. Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

Он пояснил: если на человека без его ведома оформили кредит, а затем предъявили судебный приказ о взыскании долга перед банком, он может подать в суд заявление с требованием отменить этот приказ.

Если должник стал жертвой мошенников, например, на него без его ведома оформили кредит и предъявили судебный приказ [о взыскании долга перед банком], то он может обратиться в суд с заявлением об отмене этого приказа цитирует слова Дмитрия Аристова агентство ТАСС

Отмечается, что обстоятельства разбираются уже в рамках судебного процесса, и на это время взыскание приостанавливают.