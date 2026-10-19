Гуреев: покупки должников с чужих карт сложно отследить даже при проверках Эксперт объяснил, почему сложно отследить расходы должников по алиментам

Москва19 окт Вести.Отследить расходы должников по алиментам бывает сложно, если они расплачиваются наличными или используют банковские карты других людей.

Об этом рассказал ИС "Вести" председатель Общественного совета при ФССП Владимир Гуреев.

По словам эксперта, в таких случаях информация о покупках не отображается в выписках с их собственных счетов, а соответствующую информацию можно получить, направив запрос в кредитную организацию.

Здесь проблема комплексная. Если он совершает покупки со своего банковского счета, то, конечно, информация об этих покупках будет известна после запроса, соответствующего в кредитную организацию. Но, как правило, такие должники осуществляют покупки либо за наличный расчет, что отследить сложно, либо с банковской карты другого третьего лица. Вот такие покупки отследить практически довольно сложно пояснил Гуреев

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