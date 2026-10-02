Москва2 окт Вести.В России тестируется умная система "Гарпун", разработанная для поиска автовладельцев-должников. Она не принимает никаких решений, являясь лишь наблюдателем, который должен работать со 100-процентной точностью. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Mobile Research Group, главный редактор Mobile-Review.com Эльдар Муртазин.

Распознавание должно быть точным. Сегодня точность распознавания достигает 99.2%. То есть это практически тотальное отсутствие ошибок. Исходя из этого, я думаю, что до внедрения системы проходили тесты, которые должны были показать плюс-минус такие результаты. Поэтому [система Гарпун] будет надежной, и ноу-хау здесь только одно: что в единую систему сводится проверка по разным базам. Важно понимать, что система сама не принимает никаких решений, это просто наблюдатель. Решение принимают люди, которые стоят за системой: поиск конкретной машины, выписывание штрафов. Вот все это на стороне людей, которые работают в тех или иных службах. Ну, например, судебные приставы, они смогут подъехать там к должнику, зная, где его машина припаркована или где он был сказал Муртазин

Использование искусственного интеллекта (ИИ) позволит эффективнее выявлять неплательщиков алиментов и штрафов в транспортном потоке. В РФ заработал ИИ-агент, который разворачивается на компьютере пользователя и помогает выполнять рабочие задачи.