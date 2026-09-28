В России создали ИИ для выявления неплательщиков алиментов и штрафов

В России ИИ поможет выявлять неплательщиков алиментов и штрафов В России создали ИИ для выявления неплательщиков алиментов и штрафов

Москва28 сен Вести.Компания Netvision разработала программно-аппаратный комплекс (ПАК), благодаря которому можно будет выявлять нарушителей в транспортном потоке, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Сейчас ПАК запущен на Алтае.

Комплекс позволяет автоматически сверять номера автомобилей с базами данных ФССП и ГИБДД и за доли секунд выявлять нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов, штрафов ГИБДД, имеющих задолженности по ЖКХ следует из сообщения

ИИ, как пояснили в компании, сам вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал ответственному сотруднику, который может задержать и взыскать долг.

ПАК "Гарпун" является полностью российской разработкой, уточняется в материале. Комплекс ориентирован на российские климатические пояса и может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов. Кроме того, ПАК может применяться также при дожде и снеге.

Как добавили в Netvision, в других регионах технология может быть запущена в 2026-2027 году.