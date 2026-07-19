Робособака с ИИ в Казахстане впервые выявила нарушителей в толпе Робопес впервые выявил нарушителей на праздновании Дня металлурга в Караганде

Москва19 июл Вести.Правоохранители в Казахстане впервые использовали робособаку с искусственным интеллектом для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий. С ее помощью на Дне металлурга в Караганде удалось выявить сразу четырех нарушителей.

Робопес среди 115 тысяч участников массовых мероприятий выявил одного уклониста от уплаты алиментов, ранее судимого мужчину, нарушившего предписание о домашнем аресте, и двух должников.

Робособаки имеют доступ к полицейским базам данных. Это позволяет им моментально идентифицировать лица людей в зоне их действия пояснили в пресс-службе МВД Казахстана

Все нарушители привлечены к ответственности. Сотрудники полиции Казахстана после того, как робопес подтвердил свою эффективность, собираются чаще использовать роботизированных помощников для выявления скрывающихся от закона личностей.

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