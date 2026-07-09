Москва9 июлВести.На границе Казахстана установили 59 постов полиции для осуществления досмотра автомобилей из-за случаев нелегального вывоза горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает ведомственный портал Polisia.kz.
Так, с начала 2026 года зафиксировано 255 случаев использования автомобилей с незаконно установленными дополнительными топливными баками. На границе их демонтируют, а автомобили возвращают владельцам.
Для обеспечения контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организована работа 59 полицейских постовотмечается в сообщении
Среди нарушителей 195 человек - иностранцы, а 60 – граждане Казахстана.