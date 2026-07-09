Казахстан развернул посты на границе для недопущения вывоза топлива

В Казахстане открыли 59 постов полиции из-за попыток вывоза топлива Казахстан развернул посты на границе для недопущения вывоза топлива

Москва9 июл Вести.На границе Казахстана установили 59 постов полиции для осуществления досмотра автомобилей из-за случаев нелегального вывоза горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает ведомственный портал Polisia.kz.

Так, с начала 2026 года зафиксировано 255 случаев использования автомобилей с незаконно установленными дополнительными топливными баками. На границе их демонтируют, а автомобили возвращают владельцам.

Для обеспечения контроля вблизи автомобильных пунктов пропуска через государственную границу организована работа 59 полицейских постов отмечается в сообщении

Среди нарушителей 195 человек - иностранцы, а 60 – граждане Казахстана.