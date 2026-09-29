В России создали ИИ-агента для персонального компьютера Сбер запустил ИИ-агента для работы с файлами на персональном компьютере

Москва29 сен Вести.В России заработал ИИ-агент, который разворачивается на компьютере пользователя и помогает выполнять рабочие задачи. Подробнее о возможностях сервиса рассказал в интервью ИС "Вести" управляющий директор, руководитель направления экспериментальных разработок DISRUPT в Сбере Цевдн Кандуев.

ИИ-агент создан для работы с файлами на компьютере. Он может самостоятельно привести в порядок рабочий стол, проанализировать материалы и подготовить доклады, сообщил специалист.

Если вы хотите, он может пойти почистить за вас неструктурированные папки на рабочем столе. Если вы хотите, он может вам собрать игру. Если вы хотите, он может проанализировать какой-нибудь большой доклад, выдать короткое саммари (пересказ – прим. ред.), сделать на базе этого презентацию. И прелесть продукта в том, что он именно фронтально сделан максимально просто отметил Кандуев

Специалист рассказал, что в рамках взаимодействия с ИИ-агентом можно выбрать уровень доверия ему – есть легкое, среднее и высокое.

Ранее в России разработали программно-аппаратный комплекс (ПАК), благодаря которому можно будет выявлять нарушителей в транспортном потоке. Он уже заработал на Алтае.