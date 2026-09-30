Москва30 сен Вести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) позволит эффективнее выявлять неплательщиков алиментов и штрафов в транспортном потоке, считает адвокат Московской коллегии "Мой адвокат" Марина Илич. Такое мнение она озвучила в беседе с ИС "Вести".

Ранее стало известно, что в России появился ИИ для выявления неплательщиков алиментов и штрафов. Программно-аппаратный комплекс "Гарпун" автоматически сверяет номера машин с базами данных ФССП и ГИБДД и за доли секунды выявляет нарушителей, в том числе неплательщиков алиментов и штрафов ГИБДД, а также лиц, имеющих задолженности по ЖКХ.

С гражданской точки зрения, здорово, что такие инициативы есть и что они сейчас будут применяться и распространяться на всю Россию, поскольку нужно понимать, что алименты — это же не просто абстрактные суммы. За каждым алиментным обязательством стоит реальный ребенок, который недополучает помощь. И неплательщиков алиментов у нас огромное количество в стране обратила внимание Илич

По ее словам, в настоящее время ощущается нехватка судебных приставов.

А здесь мы подключаем ИИ, частично заменяем работу человека работой технологий, соответственно, нам нужно меньше сотрудников, и система будет работать эффективнее. И, например, если управляющая компания не всегда судится с должниками, там долг должен быть большой, то взыскание алиментов — это достаточно простая и распространенная процедура, и поэтому должников много… Система ИИ, на мой взгляд, может помочь сотрудникам. Все это будет работать эффективнее. И превентивный эффект тоже будет ощущаться: люди будут понимать, что не получится так, что суд взыскал, а я не буду платить. Плюс за это же установлена не только ответственность в виде изъятия какого-то имущества, но и вплоть до уголовной ответственности. Злостные неплательщики алиментов могут быть впоследствии лишены родительских прав предупредила юрист

Компания-разработчик Netvision объясняла, что комплекс вычисляет нарушителей в транспортном потоке и дает сигнал ответственному сотруднику, который может задержать их и взыскать долг. На сегодняшний день система запущена на Алтае, а к 2027 году, по данным Netvision, технологию планируется запустить по всей стране.