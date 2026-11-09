В Госдуме напомнили о запрете публиковать списки должников в подъездах Депутат: управляющие компании не вправе вывешивать в подъездах списки жильцов

Москва9 ноя Вести.Управляющие компании не вправе размещать в подъездах списки жильцов с указанием имен и сумм задолженности. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Ко мне на приемы приходят люди, которые жалуются на управляющие компании: вывесили список с фамилиями и суммами долгов на дверях подъезда. И всем соседям видно, кто и сколько должен. Это называется прилюдное унижение. И это незаконно отметил Свищев

По его словам, публикация таких сведений нарушает право на неприкосновенность частной жизни и требования закона "О персональных данных". Депутат пояснил, что к персональным данным относится информация, которая позволяет прямо или косвенно установить личность человека, в том числе его ФИО и адрес.

За такое нарушение юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, а при повторном — до 1,5 млн рублей.

Парламентарий добавил, что управляющие компании могут напоминать жильцам о долгах, но не публично. Для этого можно использовать легальные способы: квитанции, электронную почту и письменные уведомления.