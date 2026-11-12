Депутат Панеш: в РФ необходимо запретить проверки счетчиков без вызова жильцов

Депутат Панеш заявил о необходимости запретить проверки счетчиков без жильцов Депутат Панеш: в РФ необходимо запретить проверки счетчиков без вызова жильцов

Москва12 ноя Вести.В России необходимо запретить на законодательном уровне поквартирные обходы с предложением услуг по замене счетчиков. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по бюджету Каплан Панеш.

По его словам, которые приводит издание "Абзац", инициатива нацелена на защиту пенсионеров от мошенников.

Я предлагаю ввести прямой запрет для любых организаций, включая аккредитованные, на поквартирный обход с предложением услуг поверки и замены счетчиков без предварительной заявки гражданина сказал Панеш

Депутат подчеркнул, что также необходимо обязать аккредитованные организации при направлении специалиста выдавать жильцу уведомление с номером заявки и контактами для проверки. Если специалист не сможет доказать наличие заявки, человек может отказаться от услуги.

13 сентября депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что обязательная замена электросчетчиков в квартирах и частных домах осуществляется за счет энергетических компаний.