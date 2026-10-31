ФССП: за 10 лет приставы вернули полтриллиона рублей алиментов Глава ФССП Аристов: приставы взыскали 500 млрд рублей алиментов за 10 лет

Москва31 окт Вести.Судебные приставы России за неполные десять лет взыскали более полутриллиона рублей долгов по алиментам. Об этом в интервью агентству ТАСС ко Дню судебного пристава, который отмечается 1 ноября, сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.

С 2017 года благодаря принятым мерам удалось принудительно взыскать с нерадивых родителей в пользу детей более 507 млрд рублей алиментных платежей сказал он

В то же время адвокат Московской коллегии "Мой адвокат" Марина Илич заявила в беседе с ИС "Вести", что применение искусственного интеллекта поможет более эффективно находить должников по алиментам и штрафам среди участников дорожного движения.