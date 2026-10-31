Глава ФССП Аристов: появление в MAX сервисов приставов не исключено

Глава ФССП заявил, что в MAX могут появиться сервисы приставов Глава ФССП Аристов: появление в MAX сервисов приставов не исключено

Москва31 окт Вести.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ изучает возможность взаимодействия с должниками, включая оплату долгов, через мессенджер MAX. Об этом заявил директор ФССП Дмитрий Аристов.

По его словам, которые приводит ТАСС, в 2020-2021 годах ФССП совместно с Минцифры РФ запустили на "Госуслугах" цифровой набор сервисов, которые включают информирование, взаимодействие и цифровые уведомления.

Сейчас рассматриваем возможность подключения этих сервисов в национальном мессенджере MAX

Ранее Аристов заявил, что за 10 лет судебные приставы России взыскали более полутриллиона рублей долгов по алиментам.