Москва31 октВести.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ изучает возможность взаимодействия с должниками, включая оплату долгов, через мессенджер MAX. Об этом заявил директор ФССП Дмитрий Аристов.
По его словам, которые приводит ТАСС, в 2020-2021 годах ФССП совместно с Минцифры РФ запустили на "Госуслугах" цифровой набор сервисов, которые включают информирование, взаимодействие и цифровые уведомления.
Сейчас рассматриваем возможность подключения этих сервисов в национальном мессенджере MAX
Ранее Аристов заявил, что за 10 лет судебные приставы России взыскали более полутриллиона рублей долгов по алиментам.