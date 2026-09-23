Москва23 сен Вести.Штрафы за выброшенных на улицу животных – это мера воздействия на плохого хозяина, но никак это не инструмент управления популяцией бродячих собак. Такое мнение ИС "Вести" высказала руководитель научно-практического центра исследования психики и поведения млекопитающих, эксперт Совета по правам человека при президенте России Ольга Качалкина.

Эксперт прокомментировала предложение усилить в России ответственность для хозяина за выброшенного на улицу питомца.

Я против идеи, что если мы не можем решить проблему, то надо сделать наказание побольше, и проблема исчезнет. Так не бывает. И здесь две совершенно разные задачи смешали. Первая – это ответственность конкретного владельца, который взял собаку и выбросил ее. Да, это плохо, и за это должна наступить ответственность. Вторая – это популяция бродячих собак в России. То есть штраф – это мера воздействия на владельца плохого, но никак это не мера управления популяцией этих бродячих собак сказала она

Также она отметила, что нужно еще доказать, кому именно принадлежала собака.

Если его невозможно найти, то неизвестно, для кого эта ответственность. Но здесь, если вдруг даже и случилось, то представим себе ситуацию, что этот плохой владелец, мы его определили, он плохой. А что должен сделать человек, который объективно больше не может эту собаку содержать? То есть не хочет – это одна история, а не может – это уже другая … И если легального доступного выхода вот из этой ситуации нет, а наказание серьезное, то мы такой стимул создаем скрывать проблему эту. И я, честно признаюсь, я бы очень не хотела, чтобы после борьбы с выбрасыванием животных мы обнаружили, что их действительно реже выбрасывают, но потому что их стали чаще убивать добавил он

Ранее депутат Госдумы Владимир Самокиш заявил, что обязательный учет питомцев может предотвратить инциденты с нападением агрессивных собак.