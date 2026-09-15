Москва15 сен Вести.Обязательная регистрация домашних животных покончит с ситуацией, когда ограничения ощущали на себе не только безответственные, но и добросовестные владельцы. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала руководитель Научно-практического центра исследования психики и поведения млекопитающих Ольга Качалкина.

Она смоделировала ситуацию, в которой один владелец собаки вакцинирует животное, обучает его, гуляет с ним на поводке, а другой - выпускает собаку гулять по району самостоятельно, животное может напугать кого-то, подраться с другой собакой или укусить человека.

По словам эксперта, крайне несправедливо, что в таких случаях принимаются меры, которые касаются в том числе добросовестных владельцев животных, которые и так все делают правильно.

Хороший владелец не должен отвечать за плохого. И регистрация как раз позволяет закончить эту коллективную ответственность. То есть если у собаки есть владелец, мы должны иметь возможность его установить. И самовыгульная собака перестает быть загадочной бродячей собакой. То есть это конкретная собака, конкретного человека, который почему-то позволил ей бесконтрольно находиться на улице. И если животное кого-то покусало, то теперь точно понятно, кто должен отвечать отметила Качалкина

Она добавила, что регистрация также позволит найти потерявшихся животных.

Если животное потерялось, его проще вернуть домой. И для системы работы с бродячими собаками тоже это важно, потому что потерявшаяся собака, самовыгуливаемая собака и бродячая собака — это три разных ситуации. И пока мы не умеем их отличать друг от друга, мы пытаемся решить разные проблемы одним и тем же способом сказала эксперт

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